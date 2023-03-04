ФБР допрашивало Леонардо Ди Каприо из-за его связей с малайзийским беглым финансистом

Знаменитый актер оказался в центре скандала, связанного с финансовыми махинациями и коррупционными схемами, в которую были вовлечены многие известные личности, в том числе и малазийский финансист Джо Лоу.

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Появились новые подробности о связях актера Леонардо Ди Каприо с Джо Лоу, малазийским финансистом, скрывающимся от правосудия, в настоящее время разыскиваемым международными властями из-за его связей с одним из крупнейших в мире коррупционных скандалов. Новые подробности из документов ФБР раскрыл Bloomberg.

Отмечается, что в 2018 году власти допрашивали Ди Каприо насчет его отношений с Лоу, которого обвиняют в причастности к схеме отмывания денег на сумму более 4,5 млрд долларов, выведенных из государственного инвестиционного фонда Малайзии.

Согласно отчету, Ди Каприо познакомился с Лоу в ночном клубе в 2010 году, после чего у них сложились близкие отношения.

"Я работал на него… и этот бизнес также становился социальным. И поэтому мы чаще виделись, и было больше взаимодействия", — сказал тогда Ди Каприо.

[ + – ] Леонардо Ди Каприо и Джо Лоу Фото: Getty Images

Также актер и финансист обсуждали в 1 миллиард долларов для большего количества кинопроизводства, а также тематического парка Warner Bros в Азии с аттракционами, основанными на фильмах Ди Каприо. Ди Каприо и Лоу также обсудили развитие экологически чистого курорта в Белизе.

В дополнение к тому, что Лоу профинансировал номинированный на Оскар в 2013 году фильм "Волк с Уолл-Стрит", в котором снялся Ди Каприо, Лоу также осыпал актера различными роскошными подарками. Согласно отчету, среди них была статуя Оскара Марлона Брэндона за 600 тысяч долларов, а также картина Жана-Мишеля Баския за 9 миллионов долларов.

Согласно отчету New York Times за 2018 год, Ди Каприо вернул эти подарки властям после расследования предполагаемого выкачивания Лоу миллиардов долларов из малазийского фонда.

В отчете Bloomberg также были раскрыты подробности допроса ФБР с Ким Кардашьян о ее взаимодействии с Лоу. Кардашьян рассказала следователям, что однажды она провела время до 5 утра в казино Лас-Вегаса с Лоу, где он отказался от ее попыток вернуть выигрыш на сумму 350 000 долларов.

В 2021 году министерство юстиции США обвинило Лоу, который, как полагают, скрывается в Китае, в "лоббировании по скрытым каналам" с целью повлиять на правительство, чтобы оно прекратило расследование в отношении его и других лиц, причастных к скандалу с 1MDB.

Напомним, фонд 1MDB оказался в центре скандала после того, как из него были выведены несколько миллиардов долларов в период с 2009 по 2014 год. Скандал привел к началу многочисленных правительственных расследований и отставке премьер-министра Малайзии Наджиба Разака.

Согласно подсчетам Минюста США, в общей сумме из фонда было украдено как минимум 4,5 млрд долларов, которые использовались для дачи взяток правительственным чиновникам, пополнения созданного для этого фонда, который контролировал бывший премьер-министр, а также для покупки украшений, предметов искусства и недвижимости.

Также Фокус писал, что в 2020 году бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак получил 12 лет тюрьмы за коррупцию.