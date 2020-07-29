Экс-премьер-министр Малайзии получил 12 лет тюрьмы за коррупцию

Наджиб Разак не признал себя виновным и пообещал обжаловать вынесенный приговор в Федеральном суде высшей инстанции.

Суд признал бывшего премьера Малайзии Наджиба Разака виновным по делу о мошенничестве с суверенным фондом 1Malaysia Development Berhad и приговорил к 12 годам тюремного заключения.

Об этом сообщает Straits Times.

Судья Высокого суда Мохд Назлан Мохад Газали признал 67-летнего Наджиба Разака виновным в злоупотреблении властью, преступном злоупотреблении доверием и в отмывании денег в связи с незаконным присвоением 42 млн ринггитов от SRC International, бывшей дочерней компании 1MDB.

Экс-премьер пообещал обжаловать вынесенный приговор в Федеральном суде высшей инстанции.

Разак остается на свободе, ему предоставлена отсрочка исполнения приговора в ожидании апелляции. Однако он должен внести залог в размере 1 млн ринггитов (примерно 235 тысяч долларов США) и дважды в месяц отмечаться в полиции.

Наджибу Разаку будет позволено сохранить свое место в парламенте, но он не сможет участвовать во всеобщих выборах, пока будет действовать обвинительный приговор. Это значит, что в случае досрочных выборов у него не будет шанса вернуться на пост законодателя или премьер-министра.

Напомнм, в мае суд в Малайзии оправдал украинку Клавдию Лопаткину, которая ранее была приговорена к пожизненному сроку за перевозку наркотиков.

Еще в декабре 2015 года малазийская полиция задержала Клавдию Лопаткину в международном аэропорту острова Пенанг по обвинению в перевозке наркотических веществ. В 2018 году Высший суд Джорджтауна штата Пенанг приговорил ее к пожизненному сроку заключения. На момент задержания девушка была беременна и в тюрьме родила дочь.