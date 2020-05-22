В Малайзии оправдали украинку, приговоренную к пожизненному заключению
2020-05-22 17:57:00
Клавдия Лопаткина была за решеткой почти пяти лет
Суд в Малайзии оправдал украинку Клавдию Лопаткину, которая ранее была приговорена к пожизненному сроку за перевозку наркотиков. Женщина уже вернулась на родину.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"После почти пяти лет пребывания за решеткой в Малайзии гражданка Украины Клавдия Лопаткина вернулась домой", – указано в сообщении.
Кулеба отметил, что еще в декабре 2015 года малазийская полиция задержала Клавдию Лопаткину в международном аэропорту острова Пенанг по обвинению в перевозке наркотических веществ. В 2018 году Высший суд Джорджтауна штата Пенанг приговорил ее к пожизненному сроку заключения. На момент задержания девушка была беременна и в тюрьме родила дочь.
13 мая 2020 Федеральный Суд Малайзии оправдал Клавдию и сейчас она уже в Украине.
Также он отметил, что МИД Украины продолжает работать над освобождением других украинцев за границей.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее в Украину вернулся экс-участник шоу "Х-фактор" и "Битва хоров" Роман Золотарев, которого в Малайзии приговорили к смертной казни через повешение. В апреле 2017 года Золотарев по просьбе незнакомых людей согласился доставить чемодан с вещами из Бразилии в Лаос. Во время пересадки в аэропорту города Куала-Лумпур он был задержан таможенными органами Малайзии, а 29 марта 2019 года Высший суд города Ша-Алам приговорил Золотарева к смертной казни через повешение.
- В малайзийском Куала-Лумпур полиция арестовала супружескую пару из России, которые устроили уличное представление с собственным ребенком.