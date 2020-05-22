В Малайзии оправдали украинку, приговоренную к пожизненному заключению

Клавдия Лопаткина была за решеткой почти пяти лет

Суд в Малайзии оправдал украинку Клавдию Лопаткину, которая ранее была приговорена к пожизненному сроку за перевозку наркотиков. Женщина уже вернулась на родину.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"После почти пяти лет пребывания за решеткой в Малайзии гражданка Украины Клавдия Лопаткина вернулась домой", – указано в сообщении.

Кулеба отметил, что еще в декабре 2015 года малазийская полиция задержала Клавдию Лопаткину в международном аэропорту острова Пенанг по обвинению в перевозке наркотических веществ. В 2018 году Высший суд Джорджтауна штата Пенанг приговорил ее к пожизненному сроку заключения. На момент задержания девушка была беременна и в тюрьме родила дочь.

13 мая 2020 Федеральный Суд Малайзии оправдал Клавдию и сейчас она уже в Украине.

Также он отметил, что МИД Украины продолжает работать над освобождением других украинцев за границей.

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