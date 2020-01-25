В Иране казнили наркобарона по прозвищу "Крокодил Персидского залива"

36-летний наркоторговец был задержан при перевозке более 100 тонн наркотиков в международных водах

В Иране казнен наркобарон по прозвищу "Крокодил Персидского залива" и его приближенный. Об этом сообщает ВВС.

Иранские власти сообщили, что 36-летний наркоторговец был задержан при перевозке более 100 тонн наркотиков в международных водах. Задержанию предшествовала многолетняя разведывательная операция.

"Он возглавлял одну из самых крупных и жестоких сетей по торговле наркотиками в Иране и регионе", – заявил главный прокурор провинции Хормозган Али Салехи.

Банда отмывала деньги и использовала доходы от торговли наркотиками для покупки недвижимости, которая теперь конфискована правительством.

Имена казненных не называются. Власти только сообщили, что "Крокодил" использовал разные псевдонимы, а его настоящие инициалы А.З.

Иран ежегодно казнит сотни заключенных. По данным правозащитной организации Amnesty International, в 2018 году в стране исполнили не менее 253 смертных приговоров, а в 2017 году – 507. Уменьшение количества казней связано со смягчением законов о борьбе с наркотиками, однако международная торговля наркотиками все еще наказывается смертным приговором.

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