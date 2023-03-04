ФБР допитувало Леонардо Ді Капріо через його зв'язки з малайзійським фінансистом-утікачем

Знаменитий актор опинився в центрі скандалу, пов'язаного з фінансовими махінаціями та корупційними схемами, до якої було залучено багато відомих особистостей, зокрема й малазійського фінансиста Джо Лоу.

Related video

З'явилися нові подробиці про зв'язки актора Леонардо Ді Капріо з Джо Лоу, малазійським фінансистом, який переховується від правосуддя, котрого нині розшукує міжнародна влада через його зв'язки з одним із найбільших у світі корупційних скандалів. Нові подробиці документів ФБР розкрив Bloomberg.

Зазначається, що в 2018 році влада допитувала Ді Капріо щодо його стосунків із Лоу, якого звинувачують у причетності до схеми відмивання грошей на суму понад 4,5 млрд доларів, виведених із державного інвестиційного фонду Малайзії.

Згідно з звітом, Ді Капріо познайомився з Лоу в нічному клубі у 2010 році, після чого у них склалися близькі стосунки.

"Я працював на нього... і цей бізнес також ставав соціальним. І тому ми частіше бачилися, і було більше взаємодії", — сказав тоді Ді Капріо.

[ + – ] Леонардо Ді Капріо та Джо Лоу Фото: Getty Images

Також актор і фінансист обговорювали 1 мільярд доларів для більшої кількості кіновиробництва, а також тематичного парку Warner Bros в Азії з атракціонами, заснованими на фільмах Ді Капріо. Ді Капріо та Лоу також обговорили розвиток екологічно чистого курорту в Белізі.

На додачу до того, що Лоу профінансував номінований на Оскар у 2013 році фільм "Вовк з Волл-Стріт", у якому знявся Ді Капріо, Лоу також обсипав актора різними розкішними подарунками. Згідно зі звітом, серед них була статуя Оскара Марлона Брендона за 600 тисяч доларів, а також картина Жана-Мішеля Баскія за 9 мільйонів доларів.

Згідно зі звітом New York Times за 2018 рік, Ді Капріо повернув ці подарунки владі після розслідування передбачуваного викачування Лоу мільярдів доларів із малазійського фонду.

У звіті Bloomberg також було розкрито подробиці допиту ФБР із Кім Кардаш'ян про її взаємодію з Лоу. Кардаш'ян розповіла слідчим, що одного разу вона провела час до 5 ранку в казино Лас-Вегаса з Лоу, де він відмовився від її спроб повернути виграш на суму 350 000 доларів.

У 2021 році міністерство юстиції США звинуватило Лоу, який, як вважають, ховається в Китаї, у "лобіюванні по прихованих каналах" із метою вплинути на уряд, щоб він припинив розслідування щодо його та інших осіб, причетних до скандалу з 1MDB.

Нагадаємо, фонд 1MDB опинився в центрі скандалу після того, як із нього було виведено кілька мільярдів доларів у період з 2009 по 2014 рік. Скандал призвів до початку численних урядових розслідувань та відставки прем'єр-міністра Малайзії Наджиба Разака.

Згідно з підрахунками Мін'юсту США, у загальній сумі з фонду було вкрадено як мінімум 4,5 млрд доларів, які використовувалися для давання хабарів урядовцям, поповнення створеного для цього фонду, який контролював колишній прем'єр-міністр, а також для купівлі прикрас, предметів мистецтва та нерухомості.

Також Фокус писав, що у 2020 році колишній прем'єр-міністр Малайзії Наджиб Разак отримав 12 років ув'язнення за корупцію.