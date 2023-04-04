Леонардо Ди Каприо подогрел слухи о новом романе (фото)

Голливудский актер отправил своей избраннице букет роз.

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48-летний американский актер Леонардо Ди Каприо подогрел слухи о своем новом романе. Об этом пишет The Sun.

Новой избранницей голливудской звезды стала 28-летняя модель и ведущая шоу "Love Island" Майя Джама. Девушка посетила с актером вечеринку в Лондоне в феврале 2023 года, прежде чем провести больше времени с легендарным Ди Каприо в Нью-Йорке.

Как известно, Лео также отправил Майе розы как романтический жест после того, как их познакомили общие друзья.

Пара дважды гуляла вместе в Лондоне на выходных Bafta. Затем они провели время вместе во время вечера в Нью-Йорке, когда оба были там на работе.

В прошлом месяце Майю и Лео сфотографировали с друзьями, когда они выходили из клуба Le Piaf в Париже. И теперь они планируют проводить больше времени друг с другом.

Источник сообщил: "Майя и Лео регулярно общаются и были на ряде свиданий".

"Они оба недавно разорвали долгосрочные отношения, поэтому никто из них не спешит ни с чем — они развлекаются и смотрят, как это происходит", — добавляет другой инсайдер.

Леонардо Ди Каприо и Майя Джама

"Они живут в разных странах, и у Майи были отношения на расстоянии раньше, и она знает, что это тяжело, поэтому они идут изо дня в день. Хотя Лео, конечно, ухаживал за ней, он любит проводить с ней время", — рассказывает источник.

В частности сообщается, что в августе 2022 Майя разорвала помолвку с 26-летним австралийским баскетболистом Беном Симмонсом после года совместной жизни.

Майя Джама

Напомним, Леонардо Ди Каприо был замечен на велосипедной прогулке.

Также Фокус писал о том, что Джиджи Хадид и Леонардо Ди Каприо сходили на совместную вечеринку.