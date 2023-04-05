На изготовление сари для Джиджи Хадид понадобился год (фото)
Индийский наряд для американской модели шили многие женщины, специализирующиеся на разных швах.
На создание сари для Джиджи Хадид потратили год. Об этом звезда подиумов рассказала в своем Instagram.
"Гала @nmacc.india был праздником индийского мастерства и его вдохновения на международном уровне, с открытием выставки "Индия в моде: влияние индийского платья и текстиля на модное воображение", куратором которой выступил культовый @hamishbowles!
Для меня было честью и радостью продемонстрировать этот шедевр, разработанный @abujanisandeepkhosla 🙏 Это сари Чиканкари было сделано в регионе Лакнау в Индии, и на его изготовление понадобился год; каждая женщина, которая его создала, специализируется на разном шве 🤩 действительно я никогда этого не забуду 💫", — рассказала подписчикам молодая мама.
Сари — традиционная женская одежда для региона Южная Азия. Его украшают орнаментами, ручной вышивкой и камнями.
Сари состоит из простого прямоугольного куска материала (обычно около 8 метров в длину), который вращают вокруг женского тела. Цвет и текстура материала изменяются в зависимости от региона и социального статуса женщины.
Напомним, Джиджи Хадид и Леонардо Ди Каприо продолжают тусоваться вместе.
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