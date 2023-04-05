На изготовление сари для Джиджи Хадид понадобился год (фото)

Индийский наряд для американской модели шили многие женщины, специализирующиеся на разных швах.

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На создание сари для Джиджи Хадид потратили год. Об этом звезда подиумов рассказала в своем Instagram.

"Гала @nmacc.india был праздником индийского мастерства и его вдохновения на международном уровне, с открытием выставки "Индия в моде: влияние индийского платья и текстиля на модное воображение", куратором которой выступил культовый @hamishbowles!

Для меня было честью и радостью продемонстрировать этот шедевр, разработанный @abujanisandeepkhosla 🙏 Это сари Чиканкари было сделано в регионе Лакнау в Индии, и на его изготовление понадобился год; каждая женщина, которая его создала, специализируется на разном шве 🤩 действительно я никогда этого не забуду 💫", — рассказала подписчикам молодая мама.

Джиджи Хадид

Сари — традиционная женская одежда для региона Южная Азия. Его украшают орнаментами, ручной вышивкой и камнями.

Сари состоит из простого прямоугольного куска материала (обычно около 8 метров в длину), который вращают вокруг женского тела. Цвет и текстура материала изменяются в зависимости от региона и социального статуса женщины.

Джиджи Хадид Фото: Getty Images

Напомним, Джиджи Хадид и Леонардо Ди Каприо продолжают тусоваться вместе.

Также Фокус писал о реакции Джиджи Хадид на роман Зейна Малика и Селены Гомес.