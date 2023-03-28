Джиджи Хадид отреагировала на роман Зейна Малика и Селены Гомес

Модель и певец воспитывают общую дочь Хай, несмотря на скандальный разрыв.

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27-летняя американская модель Джиджи Хадид отреагировала на слухи о новом романе своего бывшего бойфренда Зейна Малика и Селены Гомес. Об этом сообщает US Weekly.

"У Джиджи нет никаких проблем со встречами с Зейном", — объясняет инсайдер. "Пока он счастлив и стабилен и продолжает быть хорошим отцом [их дочери] Хай, ей будет хорошо, с кем бы он ни встречался".

27-летняя модель, которая, по словам источника, "перешла" от 30-летнего Малика и "развлекается", когда дело доходит до ее романтической жизни, встречалась с бывшим певцом "One Direction" в течение семи лет до их развода в 2021 году.

Впервые у пары начался роман в ноябре 2015, но в течение двух лет они дважды ненадолго расставались. В январе 2020 года они снова были вместе и через четыре месяца объявили, что ждут рождения первенца.

Зейн Малик и Джиджи Хадид Фото: Instagram gigihadid

Впрочем, в октябре 2021 года звездная пара рассталась после того, как "некоторое время у них были проблемы". Эта новость появилась после вероятной ссоры между исполнителем "Pillowtalk" и матерью основательницы Guest in Residence, Иоландой Хадид.

Однако бывшие влюбленные остались дружескими родителями общей дочери.

Зейн Малик и Джиджи Хадид Фото: Instagram gigihadid

В пятницу, 24 марта 2023 года стало известно, что Малика видели вместе с 30-летней Селеной Гомес на свидании. Позже в тот же день Entertainment Tonight сообщило, что они "держались за руки" и "целовались", гуляя по Сохо в Нью-Йорке. Официально знаменитости пока не комментировали домыслы в Сети.

Напомним, Джиджи Хадид рассказала о двухлетней дочери и отношениях с Зейном Маликом.

Также Фокус писал о вероятном романе Джиджи Хадид и Леонардо Ди Каприо.