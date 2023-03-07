Джиджи Хадид рассказала о дочери и отношениях с Зейном Маликом

Бывшие влюбленные после расставания пытаются воспитывать совместного ребенка вместе.

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27-летняя американская модель Джиджи Хадид рассказала о двухлетней дочери и совместном воспитании первенца с ее бывшим бойфрендом Зейном Маликом. Об этом пишет The Times.

В целом звезда подиумов палестинского происхождения "удовлетворена" отношениями между ней и британским музыкантом Зейном Маликом. В новом интервью молодая мама сделала редкий комментарий о том, как она и экс-участник "One Direction" динамично воспитывают дочь Хай.

Модель рассказала лондонской газете, что она составляет свой рабочий график примерно тогда, когда 2-летний ребенок "находится с папой".

Джиджи добавила: "То, что она может быть с обоими родителями, делает меня очень счастливой".

Хадид и 30-летний Малик стали родителями в сентябре 2020 года и расстались в октябре следующего года. Разрыв бывших влюбленных в 2021 произошел после ссоры с участием матери Джиджи, Иоланды Хадид, во время которой Малик якобы толкнул ее в комод.

[ + – ] Зейн Малик и Джиджи Хадид Фото: Instagram gigihadid

В частности, Джиджи Хадид призналась, что дочь очень похожа на своего звездного отца, ведь ест много британской пищи (бобы, карри). Девочка также начинает говорить с небольшим английским акцентом.

"Она так много мне дала. Я всегда хотела быть мамой, но никогда не была одержима этой идеей или думала, что я пришла на Землю, чтобы родить ребенка", — добавила модель палестинского происхождения.

[ + – ] Джиджи Хадид с дочерью Фото: gigihadid

Напомним, Джиджи Хадид и Леонардо Ди Каприо снова заметили во время совместного ужина.

Также Фокус писал о редком снимке двухлетней Хай Хадид Малик, которым поделилась ее бабушка Иоланда Хадид.