Джіджі Хадід розповіла про доньку та стосунки із Зейном Маліком

Колишні закохані після розставання намагаються виховувати спільну дитину разом.

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27-річна американська модель Джіджі Хадід розповіла про дворічну доньку та спільне виховання первістка з її колишнім бойфрендом Зейном Маліком. Про це пише The Times.

У цілому зірка подіумів палестинського походження "задоволена" стосунками між нею та британським музикантом Зейном Маліком. У новому інтерв’ю молода мама зробила рідкісний коментар про те, як вона та ексучасник One Direction динамічно виховують доньку Хай.

Модель розповіла лондонській газеті, що вона складає свій робочий графік приблизно тоді, коли 2-річна дитина "перебуває з татом".

Джіджі додала: "Те, що вона може бути з обома батьками, робить мене дуже щасливою".

Хадід та 30-річний Малік стали батьками у вересні 2020 року та розлучилися у жовтні наступного року. Розрив колишніх закоханих у 2021 році стався після сварки за участю матері Джіджі, Йоланди Хадід, під час якої Малік нібито штовхнув її до комода.

[ + – ] Зейн Малік та Джіджі Хадід Фото: Instagram gigihadid

Зокрема Джіджі Хадід зізналася, що донька дуже схожа на свого зіркового батька, адже їсть багато британської їжі (боби, каррі). Дівчинка також починає говорити з невеликим англійським акцентом.

"Вона так багато мені дала. Я завжди хотіла бути мамою, але ніколи не була одержима цією ідеєю чи думала, що я прийшла на Землю, щоб народити дитину", — додала модель палестинського походження.

[ + – ] Джіджі Хадід з донькою Фото: gigihadid

Нагадаємо, Джіджі Хадід та Леонардо Ді Капріо знову помітили під час спільної вечері.

Також Фокус писав про рідкісний знімок дворічної Хай Хадід Малік, яким поділилася її бабуся Йоланда Хадід.