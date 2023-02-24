Мама Джіджі Хадід поділилася фото з 2-річною онукою

На фото видно дочку Зейна Маліка і Джіджі Хадід, яка помітно підросла.

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59-річна горда бабуся опублікувала миле фото 2-річної малечі в галереї у своєму Instagram-акаунті. Про це пише PageSix.

На знімку трьох поколінь, зірка "Справжніх домогосподарок Беверлі-Хіллз" тримала внучку, яка подорослішала, на руках, поки її дочка Джіджі каталася на коні.

Фото: Instagram @yolanda.hadid

Більше фото маленької Хаї вона не додавала, проте показала Джіджі, яка готує маленькі гамбургери.

Фото: Instagram @yolanda.hadid

Пройшовши детоксикацію від соціальних мереж, Йоланда додала, що тримається подалі від телефону, проводячи час із сім'єю, щоб "побачити всю красу, яку може запропонувати життя".

Колишня модель стала бабусею у вересні 2020 року, коли у 27-річної Джіджі та її тодішнього хлопця Зейна Маліка народилася дочка.

"Спробувати висловити словами те, що я зараз відчуваю, було б нездійсненним завданням. Любов, яку я відчуваю до цієї крихітної людини, вища за моє розуміння. Вдячний знайомству з нею, пишаюся тим, що називаю її своєю, і вдячний за життя, яке ми проживемо разом", — написав тоді Зейн у Twitter.

У жовтні 2021 року зіркова пара розірвала стосунки.

Нагадаємо, американська супермодель Джіджі Хадід розповіла про зміни, які з нею сталися з появою доньки Хаї Хадід Малік.

Також Фокус писав, що Джіджі Хадід зворушливо привітала маму з днем народження.