Мама Джіджі Хадід поділилася фото з 2-річною онукою
На фото видно дочку Зейна Маліка і Джіджі Хадід, яка помітно підросла.
59-річна горда бабуся опублікувала миле фото 2-річної малечі в галереї у своєму Instagram-акаунті. Про це пише PageSix.
На знімку трьох поколінь, зірка "Справжніх домогосподарок Беверлі-Хіллз" тримала внучку, яка подорослішала, на руках, поки її дочка Джіджі каталася на коні.
Більше фото маленької Хаї вона не додавала, проте показала Джіджі, яка готує маленькі гамбургери.
Пройшовши детоксикацію від соціальних мереж, Йоланда додала, що тримається подалі від телефону, проводячи час із сім'єю, щоб "побачити всю красу, яку може запропонувати життя".
Колишня модель стала бабусею у вересні 2020 року, коли у 27-річної Джіджі та її тодішнього хлопця Зейна Маліка народилася дочка.
"Спробувати висловити словами те, що я зараз відчуваю, було б нездійсненним завданням. Любов, яку я відчуваю до цієї крихітної людини, вища за моє розуміння. Вдячний знайомству з нею, пишаюся тим, що називаю її своєю, і вдячний за життя, яке ми проживемо разом", — написав тоді Зейн у Twitter.
У жовтні 2021 року зіркова пара розірвала стосунки.
Нагадаємо, американська супермодель Джіджі Хадід розповіла про зміни, які з нею сталися з появою доньки Хаї Хадід Малік.
Також Фокус писав, що Джіджі Хадід зворушливо привітала маму з днем народження.