Белла Хадід зворушливо привітала маму з днем народження (фото)

Американська телеведуча голландського походження та колишня модель Йоланда Хадід зустріла своє 59-річчя.

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26-річна американська модель Белла Хадід зворушливо привітала з днем народження свою маму, теледіву Йоланду Хадід. Архівні кадри та теплі слова зірка подіумів залишила у своєму Instagram.

"З днем народження. Моя королево! Я б хотіла, щоб вони відчули твій дух, любов, материнські атрибути, твій сміх, твою доброту, твою дружбу, твою харизму, твою щедрість, твою турботу, твій час або як це отримати тебе хоча би на одну секунду… Унайкращому випадку, ти — любов ❤️Світу пощастило, що ти в ньому є. Я так тебе люблю, мамо ❤️ 🫶🏼", — підписала карусель архівних знімків Белла Хадід.

На фото зображені іменинниця з двома доньками — супермоделями Джіджі та Беллою Хадід. А також менша донька Йоланди Хадід показала, як її мама виглядає зараз. Зокрема вона опублікувала кілька кадрів іменинниці з бойфрендом.

[ + – ] Белла Хадід привітала маму з днем народження

Колишня модель голландського походження з 1994 по 2000 роки була одружена з йорданським забудовником Мохамедом Хадідом. Від цього союзу залишилося троє дітей — Белла, Джіджі та Анвар. Усі вони будують кар'єру у сфері моделінгу.

Нагадаємо, Джіджі Хадід показала, як підросла її донька Хай.

Також Фокус писав про головні тренди 2023 року, які Белла Хадід зібрала в одному образі.