Белла Хадід показала головні тренди 2023 року в одному образі (фото)
Знаменитість відправилася на вечерю з друзями.
26-річна американська модель Белла Хадід показала головні тренди 2023 року в одному образі. Знімками з передноворічних святкувань знаменитість поділилась у своєму Instagram з майже 57 млн підписників.
Напередодні зірка подіумів відправилася з друзями на вечерю в один з ресторанів. Для виходу у світ Белла Хадід обрала в'язану спідницю максі у клітинку, шкіряну куртку та синю кофтину. На голові моделі була шапка з помпоном.
До святкового аутфіту зірка додала чорний ремінь, теплий шарф та кілька лаконічних прикрас. На руках Хадід були яскраво-жовті рукавички, на яких писало "Любов". А вже біле волосся сестри Джіджі Хадід було розпущене.
Зазначимо, що карусель фото знаменитості палестинського походження набрала менш як за добу 1,2 млн лайків.
Зокрема 26-річна модель показала, як катається з друзями на сноуборді. Для цієї частини відпочинку Хадід обрала total-black образ та заплела волосся у косички.
Нагадаємо, Белла Хадід визнана однією з найкращих моделей 2022 року.
Також Фокус писав про кардинальну зміну іміджу Белли Хадід наприкінці 2022.