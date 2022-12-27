Белла Хадід показала головні тренди 2023 року в одному образі (фото)

Знаменитість відправилася на вечерю з друзями.

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26-річна американська модель Белла Хадід показала головні тренди 2023 року в одному образі. Знімками з передноворічних святкувань знаменитість поділилась у своєму Instagram з майже 57 млн підписників.

Напередодні зірка подіумів відправилася з друзями на вечерю в один з ресторанів. Для виходу у світ Белла Хадід обрала в'язану спідницю максі у клітинку, шкіряну куртку та синю кофтину. На голові моделі була шапка з помпоном.

До святкового аутфіту зірка додала чорний ремінь, теплий шарф та кілька лаконічних прикрас. На руках Хадід були яскраво-жовті рукавички, на яких писало "Любов". А вже біле волосся сестри Джіджі Хадід було розпущене.

Зазначимо, що карусель фото знаменитості палестинського походження набрала менш як за добу 1,2 млн лайків.

[ + – ] Белла Хадід

Зокрема 26-річна модель показала, як катається з друзями на сноуборді. Для цієї частини відпочинку Хадід обрала total-black образ та заплела волосся у косички.

Нагадаємо, Белла Хадід визнана однією з найкращих моделей 2022 року.

Також Фокус писав про кардинальну зміну іміджу Белли Хадід наприкінці 2022.