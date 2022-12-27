Белла Хадид показала главные тренды 2023 года в одном образе (фото)

Знаменитость отправилась на ужин с друзьями.

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26-летняя американская модель Белла Хадид показала главные тренды 2023 года в одном образе. Снимками с предновогодних празднований знаменитость поделилась в своем Instagram с почти 57 млн подписчиков.

Накануне звезда подиумов отправилась с друзьями на ужин в один из ресторанов. Для выхода в свет Белла Хадид выбрала вязаную юбку макси в клетку, кожаную куртку и синюю кофту. На голове модели была шапка с помпоном.

К праздничному аутфиту звезда добавила черный ремень, теплый шарф и несколько лаконичных украшений. На руках Хадид были ярко-желтые перчатки, на которых писало "Любовь". А уже белые волосы сестры Джиджи Хадид были распущены.

Отметим, что карусель фото знаменитости палестинского происхождения набрала менее чем за сутки 1,2 млн лайков.

[ + – ] Белла Хадид

В частности, 26-летняя модель показала, как катается с друзьями на сноуборде. Для этой части отдыха Хадид выбрала total-black образ и заплела волосы в косички.

Напомним, Белла Хадид признана одной из лучших моделей 2022 года.

Также Фокус писал о кардинальной смене имиджа Беллы Хадид в конце 2022 года.