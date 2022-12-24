Белла Хадид возглавила список лучших моделей 2022 года

Портал models.com повел итоги уходящего года и объявил рейтинг лучших моделей мира.

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Один из самых авторитетных ресурсов о модной индустрии Models.com подвел итоги ежегодной премии Model of the Year Awards. Лучшей моделью по итогам голосования признали американскую супермодель Беллу Хадид.

Жюри премии Models.com в этом году состояло из 400 профессионалов индустрии, среди которых фотографы, редакторы, стилисты, визажисты, кастинг-директоры. Также в онлайн-голосовании участвовали более 21 тысячи читателей Models.com.

За этот год Белла снялась в огромном количестве фотосессий, приняла участие в десятках модных показов, а также стала первой моделью в истории, которая дефилировала в "жидком платье" из хлопка.

Кроме того, в результате зрительского голосования Белла Хадид получила звание Social Mover of the Year за свою активную общественную позицию. За 2022 год она не раз высказывалась публично о своей болезни Лайма, стрессе и принятии себя.

Второе место эксперты модной индустрии присудили итальянской топ-модели Виктории Черетти. Общественность это место отдала южносуданско-австралийской модели Адут Акеч.

Напомним, Белла Хадид кардинально сменила имидж.