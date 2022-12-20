Белла Хадид кардинально сменила имидж (фото)

Знаменитость продолжает экспериментировать с прическами.

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26-летняя американская супермодель Белла Хадид кардинально сменила имидж. Снимками звезда подиумов делится в своих соцсетях.

Знаменитость палестинского происхождения продемонстрировала новый цвет волос – теперь Белла Хадид блондинка. Впрочем, длину волос модель не меняла.

Ранее в Сети начали ходить слухи о расставании Беллы Хадид и ее бойфренда Марка Калмана. Впрочем, креативный директор продолжает выкладывать в соцсети снимки модели, чем развеял домыслы фанатов.

[ + – ] Джиджи и Белла Хадид

До Марка Калмана звезда подиумов долгое время встречалась с певцом The Weeknd. Однако романтические отношения знаменитостей закончились.

Осенью 2022 года Белла Хадид активно работала, участвуя в ряде показов во время Недель моды в Европе. В частности, во время дефиле в рамках демонстрации новой коллекции парижского бренда Coperni на модели создали платье из жидкого хлопка прямо на подиуме.

Напомним, Белла Хадид примеряла полупрозрачное платье из тысячи кристаллов.

Также Фокус писал о стильной ретро-съемке 26-летней Беллы Хадид для известного глянца.