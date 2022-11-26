В Chanel и с боб-каре. Белла Хадид украсила обложку глянца (фото)

Знаменитость во второй раз появилась на главной странице издания.

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26-летняя американская супермодель Белла Хадид украсила обложку журнала Chaos. Об этом звезда подиумов палестинского происхождения сообщила в своих соцсетях.

Знаменитость позировала для британской фотографа Нади Ли Коэн. Это седьмой выпуск глянцевого издания. Однако Белла Хадид уже украшала его обложку. В 2020 году модель появилась на страницах Chaos.

В частности, в новой фотосессии Хадид примерила винтажные образы от Chanel и продемонстрировала свежую прическу — трендовое боб-каре. Судя по всему, это был парик.

Белла Хадид одна из самых трудолюбивых моделей современности. Во время недель моды в европейских столицах она активно участвовала в показах новых коллекций известнейших брендов.

Во время дефиле в рамках показа парижского модного дома Coperni на модели создали платье из жидкого хлопка прямо на подиуме.

Знаменитость часто демонстрирует свое чувство стиля, при том, что она не пользуется услугами профессионального стилиста. Вечерние и обыденные аутфиты Беллы Хадид созданы собственно ею, чем становятся еще более интересными.

Напомним, Белла Хадид испугала подписчиков фото с синяками.

Также Фокус писал о стильном образе Беллы Хадид с восточными мотивами.