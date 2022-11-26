У Chanel та з боб-каре. Белла Хадід прикрасила обкладинку глянцю (фото)

Знаменитість уже вдруге постає на головній сторінці видання.

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26-річна американська супермодель Белла Хадід прикрасила обкладинку журналу Chaos. Про це зірка подіумів палестинського походження повідомила у своїх соцмережах.

Знаменитість позувала для британської фотографки Наді Лі Коен. Це сьомий випуск глянцевого видання. Проте Белла Хадід уже прикрашала його обкладинку. У 2020 модель постала на сторінках Chaos.

Зокрема в новій фотосесії Хадід приміряла вінтажні образи від Chanel та продемонструвала свіжу зачіску — трендове боб-каре. Судячи з усього, це була перука.

Белла Хадід одна з найпрацьовитіших моделей сучасності. Під час тижнів моди у європейських столицях вона активно брала участь у показах нових колекцій найвідоміших брендів. А під час дефіле у межах показу паризького модного дому Coperni на моделі створили сукню з рідкої бавовни прямо на подіумі.

Знаменитість часто демонструє своє відчуття стилю, при тому що вона не користується послугами професійного стиліста. Вечірні та буденні аутфіти Белли Хадід створені власне нею, чим стають ще більш цікавими.

Нагадаємо, Белла Хадід налякала підписників фото із синяками.

Також Фокус писав про стильний образ Белли Хадід із східними мотивами.