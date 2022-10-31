Белла Хадід постала у стильному образі зі східними мотивами (фото)

Знаменитість відвідала престижний захід у столиці Катару.

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26-річна американська супермодель Белла Хадід приміряла найбільш незвичний для себе образ. Знімками у загадковому аутфіті знаменитість палестинського походження поділилася у своєму Instagram з понад 56 млн підписників.

Модель відвідала церемонію нагородження премією Fashion Trust Arabia у столиці Катару. Белла Хадід стала почесним гостем престижного заходу.

Для виходу у світ зірка подіумів обрала вінтажну чорну сукню від Alaia колекції весна-літо 1986. Як аксесуари до образу Хадід додала прикраси від Chopard.

Не обійшлося і без східних мотивів у вечірньому макіяжі моделі. Візажисти зробили акцент на очі знаменитості палестинського походження.

[ + – ] Белла Хадід у Досі

Разом з Беллою на заході був присутній її батько, забудовник та мільярдер Мохамед Хадід.

[ + – ] Белла Хадід у Досі

"Побачити, як молоді дизайнери з усього Близького Сходу та Північної Африки об'єднуються, щоб продемонструвати свої таланти, — Це показує, що навіть через боротьбу; пристрасть: любов та краса завжди будуть сяяти", — прокоментувала американська зірка подіумів.

Попри те, що батько Белли Хадід походить з Палестини, вона майже не знає своєї батьківщини, оскільки ще в ранньому віці модель забрали до Нью-Йорка, де вона почала будувати свою медійну кар'єру.

[ + – ] Белла Хадід у Досі

Нагадаємо, раніше Белла Хадід разом з британською супермоделлю Наомі Кемпбелл відвідала Музей Ісламського мистецтва.

Також Фокус писав про трендову шапку на осінь та зиму 2022/23, яку напередодні продемонструвала Белла Хадід.