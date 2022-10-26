Белла Хадід та Наомі Кемпбелл разом відвідали Музей Ісламського мистецтва

Супермоделі Белла Хадід та Наомі Кемпбелл були помічені на екскурсії по Музею ісламського мистецтва.

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Знаменитості, моделі, а також світові інсайдери індустрії моди прибули в Доху в очікуванні однієї з найпрестижніших ночей нагородження. І хоча Fashion Trust Arabia вшановуватиме локальних лауреатів, багато світових знаменитостей, які стали гостями події, не втрачали часу, і з цікавістю оглядали пам'ятки в Катарі.

52-річна Наомі була одягнена у шикарну чорно-білу сукню та штани з високою горловиною та короткими рукавами, а також зав'язками на талії. Вона поєднала образ із приголомшливими чорними прикрашеними туфлями та макіяжем, врахочуючи темно-червону помаду.

26-річна Белла блищала в блейзері з глибоким вирізом і відповідною спідницею. Також модель накрила волосся легкою шаллю і доповнила образ ефектними чорними туфлями із золотим декором.

Знаменитості зустрілися на відкритті Qatar Creates, де відбулася виставка напередодні показу мод EMERGE Initiative. Відомо, що його проведе Наомі 28 жовтня.

Белла прибула в місто зі своїм батьком, американським бізнесменом палестинського походження Мохамедом Хадідом і також побувала на екскурсії "Праця кохання: вишивання історії Палестини".

"Приземлилася в Досі й вирушила прямісінько на неймовірну нову палестинську виставку "Праця кохання", — написала Белла у своєму дописі в Instagram.

Королева подіуму, яка нещодавно зіграла епізодичну роль у третьому сезоні Рамі, наголосила, наскільки це був для неї емоційний досвід.

"Це шоу викликало у мене сльози і ще більше гордості за моє прекрасне палестинське коріння і народ. Я люблю тебе, Катаре, і я люблю тебе, Палестино!" — написала вона.

Нагадаємо, супермодель Белла Хадід любить поєднувати речі у стилі двотисячних з одягом оверсайз. Днями дівчина була у Нью-Йорку та відвідала баскетбольний турнір "Нікс".

Фокус писав, що для вечірки Boss Наомі Кемпбелл обрала стильний і комфортний образ — білий діловий костюм, що складався із штанів на низькій посадці та блейзері.