З пов'язкою на волоссі та куртці оверсайз: модель Белла Хадід сходила на баскетбол

Модель знову обрала дуже незвичайний образ.

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Супермодель Белла Хадід любить поєднувати речі в стилі двотисячних з одягом оверсайз.

Днями дівчина була у Нью-Йорку та відвідала баскетбольний турнір "Нікс". На Беллі була спідниця з камуфляжним принтом у спортивному стилі, сині кросівки та величезна спортивна куртка команди.

Доповнили її образ сонцезахисні окуляри, спортивна сумка та пов'язка на волоссі.

На заході модель супроводжував бойфренд — креативний директор Марк Калман. Пара перебуває у романтичних стосунках з початку 2021 року.

Нагадаємо, що у The Glasshouse у Нью-Йорку відбулася 16-та щорічна церемонія вручення премії Golden Heart Awards за підтримки модного Будинку Michael Kors. Велику увагу було приділено Беллі Хадід, яка з'явилася на захід разом з мамою та бойфрендом.

Також Фокус писав, що 26-річна американська модель Белла Хадід задає новий тренд на осінь 2022 року.