З пов'язкою на волоссі та куртці оверсайз: модель Белла Хадід сходила на баскетбол
Модель знову обрала дуже незвичайний образ.
Супермодель Белла Хадід любить поєднувати речі в стилі двотисячних з одягом оверсайз.
Днями дівчина була у Нью-Йорку та відвідала баскетбольний турнір "Нікс". На Беллі була спідниця з камуфляжним принтом у спортивному стилі, сині кросівки та величезна спортивна куртка команди.
Доповнили її образ сонцезахисні окуляри, спортивна сумка та пов'язка на волоссі.
На заході модель супроводжував бойфренд — креативний директор Марк Калман. Пара перебуває у романтичних стосунках з початку 2021 року.
Нагадаємо, що у The Glasshouse у Нью-Йорку відбулася 16-та щорічна церемонія вручення премії Golden Heart Awards за підтримки модного Будинку Michael Kors. Велику увагу було приділено Беллі Хадід, яка з'явилася на захід разом з мамою та бойфрендом.
Також Фокус писав, що 26-річна американська модель Белла Хадід задає новий тренд на осінь 2022 року.