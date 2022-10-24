С повязкой на волосах и куртке оверсайз: модель Белла Хадид сходила на баскетбол

Модель опять выбрала очень необычный образ.

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Супермодель Белла Хадид любит сочетать вещи в стиле двухтысячных с одеждой оверсайз.

На днях девушка была в Нью-Йорке и посетила баскетбольный турнир "Никс". На Белле была надета юбка с камуфляжным принтом в спортивном стиле, синие кроссовки и огромная спортивная куртка команды.

Дополнили ее образ солнцезащитные очки, спортивная сумка и повязка на волосах.

На мероприятии модель сопровождал бойфренд — креативный директор Марк Калман. Пара состоит в романтических отношениях с начала 2021 года.

Напомним, что в The Glasshouse в Нью-Йорке состоялась 16-я ежегодная церемония вручения премии Golden Heart Awards при поддержке модного Дома Michael Kors. Большое внимание было уделено Белле Хадид, которая появилась на мероприятие вместе с мамой и бойфрендо﻿м.

Также Фокус писал, что 26-летняя американская модель Белла Хадид задает новый тренд на осень 2022.