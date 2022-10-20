Белла Хадид с мамой и бойфрендом среди гостей Golden Heart Awards

В The Glasshouse в Нью-Йорке состоялась 16-я ежегодная церемония вручения премии Golden Heart Awards при поддержке модного Дома Michael Kors. Большое внимание было уделено Белле Хадид.

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26-летняя супермодель пришла на мероприятие в сопровождении матери — Иоланды и бойфрендом Марком Калманом. Марк, как всегда, держался в тени возлюбленной и не вышел к фотографам на дорожку, пишет BAAZAR.

Для публичного появления Белла выбрала мерцающее золотое платье из коллекции Michael Kors весна — 2023. Длинные рукава, глубокий V-образный вырез и металлическая декоративная деталь по центру силуэта, которая эффектно подчеркивала ее талию. Она дополнила образ парой золотых босоножек на каблуке с ремешками, которые завязала крест-накрест вокруг ног. В качестве аксессуаров модель предпочла серебряные серьги-люстры и массивное серебряное кольцо. Супермодель выбрала свой фирменный глянцевый, естественный гламур, а ее волосы были собраны в тугой пучок с боковым пробором.

Мама модели, Иоланда появилась на красной дорожке с дочерью в монохромном изысканном бежевом образе, который состоял из облегающего комбинезона с высоким воротником и большим ремнем, глянцевых кожаных туфель на каблуках того же оттенка и пальто в тон. Она дополнила образ золотыми серьгами-кольцами. Бывшая звезда "Настоящих домохозяек из Беверли-Хиллз" выбрала бронзовый макияж и собрала волосы в аккуратный хвост.

Белла с мамой обнялись на дорожке, а Иоланда даже поцеловала младшую дочь в щеку, позируя перед камерами.

Ранее мы писали, что 26-летняя американская супермодель Белла Хадид снялась в новом рекламном компейне ювелирного дома Swarovski.