Белла Хадід з мамою та бойфрендом серед гостей Golden Heart Awards

У The Glasshouse у Нью-Йорку відбулася 16-та щорічна церемонія вручення премії Golden Heart Awards за підтримки модного Дому Michael Kors. Велику увагу приділили Беллі Хадід.

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26-річна супермодель прийшла на захід у супроводі матері — Йоланди — та бойфренда Марка Калмана. Марк, як завжди, тримався у тіні коханої та не вийшов до фотографів на доріжку, пише BAAZAR.

Для публічної появи Белла вибрала мерехтливу золоту сукню з колекції Michael Kors весна — 2023. Довгі рукави, глибокий V-подібний виріз і металева декоративна деталь по центру силуету, яка ефектно підкреслювала її талію. Вона доповнила образ парою золотих босоніжок на підборах з ремінцями, які зав'язала навхрест навкруги ніг. Як аксесуари модель віддала перевагу срібним сережкам-люстрам і масивному срібному кільцю. Супермодель обрала свій фірмовий глянсовий, природний гламур, а її волосся було зібране в тугий пучок з бічним проділом.

Мама моделі Йоланда з'явилася на червоній доріжці з дочкою в монохромному вишуканому бежевому образі, що складався з облягаючого комбінезону з високим коміром і великим ременем, глянсових шкіряних туфель на підборах того ж таки відтінку і пальто в тон. Вона доповнила образ золотими сережками-кільцями. Колишня зірка "Справжніх домогосподарок із Беверлі-Гіллз" обрала бронзовий макіяж і зібрала волосся в акуратний хвіст.

Белла з мамою обнялися на доріжці, а Йоланда навіть поцілувала молодшу дочку в щоку, позуючи перед камерами.

Раніше ми писали, що 26-річна американська супермодель Белла Хадід знялася у новому рекламному компейні ювелірного будинку Swarovski.