Белла Хадід в образі феї знялася для Swarovski (відео)

Зірка подіумів стала обличчям святкової колекції бренду.

Related video

26-річна американська супермодель Белла Хадід знялася в новому рекламному кампейні ювелірного дому Swarovski. Знімками та відео казкової колаборації бренд поділився у своєму Instagram.

Зірка подіумів палестинського походження постала в образі феї, яка опинилася у світі величезних коштовностей. Белла досліджує подарункові коробки, які вже підготовлені до Різдва 2022.

На знаменитості головні моделі ювелірного дому цього сезону — підвіски у вигляді зірок з дорогоцінним камінням та кришталевими перлинами Stella тощо.

[ + – ] Белла Хадід для Swarovski

"Представляємо нову святкову кампанію Swarovski з міжнародною супермоделлю @bellahadid. Набір у величезному світі кристалів та кольору, Белла — наша святкова фея, яка досліджує дива всередині кожної коробки", — зазначили на сторінці знаменитого ювелірного дому.

[ + – ] Белла Хадід для Swarovski

Зазначимо, що 26-річна Белла навесні 2022 стала амбасадором Swarovski та пробуде на цій посаді рік.

[ + – ] Белла Хадід для Swarovski

Белла Хадід напередодні активно працювала на показах у рамках тижнів моди у європейських столицях. Зокрема на представленні нової колекції Coperni на супермоделі створили вбрання саме на подіумі.

Нагадаємо, креативна директорка ювелірного дому Swarovski стала мамою вдруге.

Також Фокус писав про секрети макіяжу Белли Хадід у стилі 90-х.