42-річна креативна директорка Swarovski народила другу дитину (фото)

В італійської стилістки народився хлопчик.

42-річна креативна директорка Swarovski Джованна Батталья-Енгельберт стала мамою вдруге. Про це стилістка повідомила на своїй Instagram-сторінці з 1,5 млн підписників.

Колишня директорка моди у Vogue поділилася знімком руки свого новонародженого малюка.

"Подарунок життя! Наше серце сповнене любові та радості від появи нашого хлопчика", — зазначила під фото креативна директорка Swarovski.

[ + – ] Джованна Батталья-Енгельберт народила другу дитину

У коментарях Джованну Батталью одразу почали вітати її підписники. Зокрема американська супермодель Белла Хадід, яка знялася для останнього рекламного кампейну Swarovski.

Як відомо, батьком новонародженого сина стилістки є 45-річний шведський девелопер Оскар Енгельберт, з яким Джованна одружилася у 2016 році. У день церемонії офіційного скріплення союзу вона обрала сукню Alexander McQueen, а саме торжество відбулося на острові Капрі. Після весілля більшість свого часу подружжя проводить у Стокгольмі.

У 2019 році у пари народилася перша спільна дитина — донька Таліта Італія Енгельберт.

[ + – ] Джованна Енгельберт під час вагітності

Джованна Батталья Енгельберт — італійська глобальна креативна директорка групи Swarovski. Вона народилася в Мілані і навчалася там в Академії образотворчих мистецтв Брера.

Нагадаємо, Dior та Swarovski створили унікальну боксерську форму для Раяна Гарсії.