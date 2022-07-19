Dior створив боксерську форму з кристалами Swarovski для Раяна Гарсії
У ній американський боксер Раян Гарсія вийшов на бій проти домініканця Хав'єра Фортуни та здобув перемогу.
Бренд Dior створив для висхідної зірки боксу Раяна Гарсії розкішну форму із трьома тисячами кристалів Swarovski. Про це пише Hypebeast.
Халат і шорти виготовлені з білої атласної тканини зі вставками із синьої шкіри та бахроми. Вони прикрашені понад трьома тисячами кристалів Swarovski.
Креативний директор бренду Кім Джонс повідомив, що надихався модою 1960-х та прізвиськом Гарсії "Король Раян".
На формі знайшлося місце для емблеми Гарсії — голови лева та для логотипа Dior.
Втім, Гарсія вже давно помічений у любові до цього будинку моди. Днями він виходив у світ у светрі Dior з нової колекції Cactus Jack вартістю 2200 доларів США.
Нова форма виявилася щасливою. Раян Гарсія здобув перемогу над своїм суперником — домініканцем Хав'єром Фортуною.
Тепер він хоче битися з американцем Джервонтом Девісом, а потім і з українцем Василем Ломаченком. Нагадаємо, що Василь не виступав на рингу із грудня минулого року, коли переміг рішенням судді Річарда Коммі. На початку року українець відмовився від гучного поєдинку з австралійцем Джорджем Камбососом.
Нещодавно на аукціон виставили боксерський халат легендарного Мохаммеда Алі. Алі одягав його перед "боєм століття" з Джо Фрейзером у Нью-Йорку.