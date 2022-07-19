Dior створив боксерську форму з кристалами Swarovski для Раяна Гарсії

У ній американський боксер Раян Гарсія вийшов на бій проти домініканця Хав'єра Фортуни та здобув перемогу.

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Бренд Dior створив для висхідної зірки боксу Раяна Гарсії розкішну форму із трьома тисячами кристалів Swarovski. Про це пише Hypebeast.

Халат і шорти виготовлені з білої атласної тканини зі вставками із синьої шкіри та бахроми. Вони прикрашені понад трьома тисячами кристалів Swarovski.

[ + – ] Щаслива "діорівська" форма Раяна Гарсії Фото: Instagram kingryan [ + – ] Щаслива "діорівська" форма Раяна Гарсії Фото: Instagram kingryan

Креативний директор бренду Кім Джонс повідомив, що надихався модою 1960-х та прізвиськом Гарсії "Король Раян".

На формі знайшлося місце для емблеми Гарсії — голови лева та для логотипа Dior.

Втім, Гарсія вже давно помічений у любові до цього будинку моди. Днями він виходив у світ у светрі Dior з нової колекції Cactus Jack вартістю 2200 доларів США.

Нова форма виявилася щасливою. Раян Гарсія здобув перемогу над своїм суперником — домініканцем Хав'єром Фортуною.

Тепер він хоче битися з американцем Джервонтом Девісом, а потім і з українцем Василем Ломаченком. Нагадаємо, що Василь не виступав на рингу із грудня минулого року, коли переміг рішенням судді Річарда Коммі. На початку року українець відмовився від гучного поєдинку з австралійцем Джорджем Камбососом.

Нещодавно на аукціон виставили боксерський халат легендарного Мохаммеда Алі. Алі одягав його перед "боєм століття" з Джо Фрейзером у Нью-Йорку.