Dior создал боксерскую форму с кристаллами Swarovski для Райана Гарсии

В ней американский боксер Райан Гарсия вышел на бой против доминиканца Хавьера Фортуны и одержал победу.

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Бренд Dior создал для восходящей звезды бокса Райана Гарсии роскошную форму с тремя тысячами кристаллов Swarovski. Об этом пишет Hypebeast.

Халат и шорты сделаны из белой атласной ткани со вставками из синей кожи и бахромы. Они украшены более чем тремя тысячами кристаллов Swarovski.

[ + – ] Счастливая "диоровская" форма Райана Гарсии Фото: Instagram kingryan [ + – ] Счастливая "диоровская" форма Райана Гарсии Фото: Instagram kingryan

Креативный директор бренда Ким Джонс сообщил, что вдохновлялся модой 1960-х и прозвищем Гарсии "Король Райан".

На форме нашлось место для эмблемы Гарсии – головы льва и для логотипа Dior.

Впрочем, Гарсия уже давно был замечен в любви к этому дому моды. На днях он выходил в свет в свитере Dior из новой коллекции Cactus Jack стоимостью 2200 долларов США.

Новая форма оказалась счастливой. Райан Гарсия одержал победу над своим соперником – доминиканцем Хавьером Фортуна.

Теперь он хочет сразиться с американцем Джервонтом Дэвисом, а потом и с украинцем Василием Ломаченко. Напомним, что Василий не выступал на ринге с декабря прошлого года, когда победил решением судьи Ричарда Комми. В начале года украинец отказался от громкого поединка с австралийцем Джорджем Камбососом.

Недавно на аукцион выставили боксерский халат легендарного Мохаммеда Али. Али надевал его перед "боем века" с Джо Фрейзером в Нью-Йорке.