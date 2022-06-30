Красный халат Мохаммеда Али с "боя века" йдет с молотка (фото)

Культовый предмет одежды легендарный боксер надевал перед боем в Мэдисон-Сквер-Гарден, когда боксировал с Джо Фрейзером.

Красный халат Мохаммеда Али с его именем, который он надевал перед "боем века" с Джо Фрейзером в Нью-Йорке, выставили на аукцион. Цена стартует с 800 тысяч фунтов стерлингов, это почти миллион долларов. Об этом пишет Daily Mail.

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Халат Мохаммеда Али будет продан на аукционе в Далласе, штат Техас. Также на аукцион будет выставлена молитвенная шапочка Али, которую он носил перед боем с Фрейзером.

И шапочка и халат на аукцион выставил американский бизнесмен Трой Кинуненом, который собирает памятные вещи из спортивной истории.

[ + – ] Халат Мохаммеда Али в котором он выходил на ринг [ + – ] Халат Мохаммеда Али в котором он выходил на ринг

Напомним, "бой века" Мохаммеда Али и Джо Фрейзера – это три боя, которые провели знаменитые боксеры. 30 декабря 1970 года Али и Фрейзер подписали контракт на проведение уникального боя в "Мэдисон-сквер-гарден" 8 марта: впервые в истории должны были встретиться непобежденный бывший чемпион и непобежденный действующий чемпион. Все билеты были раскуплены заранее. Зал был набит битком: самые дорогие места у ринга заняли Хью Хефнер, Барбра Стрейзанд и прочие знаменитости. Дастин Хоффман и Дайана Росс пытались посмотреть бой из ложи прессы, откуда их выставили, а вот Фрэнку Синатре повезло – его не узнали и он смотрел бой вместе с фотографами с их мест.

[ + – ] "Бой века" в Мэдисон-сквер-гарден

Перед боем Али постоянно оскорблял Фрейзера, но тот все же победил.

Второй бой состоялся 28 января 1974 года снова в Мэдисон-сквер-гарден, и снова зал был забит. Присутствовал, среди прочих и Джон Кеннеди-младший.

В этом бою победил Мохаммед Али, причем Фрейзер был недоволен решением судей и оспаривал победу соперника.

Третий бой прошел в Маниле, Филлипины 1 октября 1975 года. И получил название "Триллер в Маниле". Али снова изводил Фрейзера, обзывая его "гориллой", так что после боя тот минимизировал свое общение с Али и никогда больше не фотографировался с ним вместе. Поединок проходил при 30-градусной жаре, боксеры были страшно истощены и обессилены. Судья остановил бой и присудил победу Али, который рухнул в обморок в своем углу. У Фрейзера заплыли оба глаза, но он все равно злился, что ему не дали продолжить бой.

Трилогия боев закончилась тем, что Али называл Фрейзера величайшим боксером в мире, но только вторым, первым он считал себя.