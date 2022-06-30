Червоний халат Мухаммеда Алі з "бою століття" йде з молотка (фото)

Культовий предмет одягу легендарний боксер одягав перед боєм на "Медісон-сквер-гарден", коли боксував із Джо Фрейзером.

Червоний халат Мухаммеда Алі з його ім'ям, який він одягав перед "боєм століття" з Джо Фрейзером у Нью-Йорку, виставили на аукціон. Ціна стартує з 800 тисяч фунтів стерлінгів, це майже мільйон доларів. Про це пише Daily Mail.

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Халат Мухаммеда Алі продадуть на аукціоні в Далласі, штат Техас. Також на аукціон виставлять молитовну шапочку Алі, яку він носив перед боєм із Фрейзером.

І шапочку, і халат на аукціон виставив американський бізнесмен Трой Кінуненом, який збирає пам'ятні речі зі спортивної історії.

[ + – ] Халат Мухаммеда Алі, в якому він виходив на ринг [ + – ] Халат Мухаммеда Алі, в якому він виходив на ринг

Нагадаємо, "бій століття" Мухаммеда Алі та Джо Фрейзера — це три бої, які провели знамениті боксери. 30 грудня 1970 року Алі та Фрейзер підписали контракт на проведення унікального бою на "Медісон-сквер-гарден" 8 березня: вперше в історії мали зустрітися непереможений колишній чемпіон і непереможений чинний чемпіон. Усі квитки було розкуплено заздалегідь. Зал був заповнений ущерть: найдорожчі місця біля рингу зайняли Г'ю Гефнер, Барбра Стрейзанд та інші знаменитості. Дастін Гоффман і Даяна Росс намагалися подивитися бій із ложі преси, звідки їх виставили, а ось Френку Сінатрі пощастило — його не впізнали, і він дивився бій разом із фотографами з їхніх місць.

[ + – ] "Бій століття" на "Медісон-сквер-гарден"

Перед боєм Алі постійно ображав Фрейзера, але той усе ж таки переміг.

Другий бій відбувся 28 січня 1974 року знову на "Медісон-сквер-гарден", і знову зал був забитий. Був присутній, серед інших, і Джон Кеннеді-молодший.

У цьому бою переміг Мухаммед Алі, причому Фрейзер був незадоволений рішенням суддів і заперечував перемогу суперника.

Третій бій пройшов у Манілі, Філіппіни, 1 жовтня 1975 року й отримав назву "Трилер у Манілі". Алі знову ображав Фрейзера, обзиваючи його "горилою", тому після бою той мінімізував своє спілкування з Алі та ніколи більше не фотографувався з ним разом. Поєдинок проходив за 30-градусної спеки, боксери були страшенно виснажені та знесилені. Суддя зупинив бій і присудив перемогу Алі, який зомлів у своєму кутку. У Фрейзера запливли обидва ока, але він усе одно сердився, що йому не дали продовжити бій.

Трилогія боїв закінчилася тим, що Алі називав Фрейзера найбільшим боксером у світі, але тільки другим, першим він вважав себе.