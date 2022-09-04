42-летняя креативная директор Swarovski родила второго ребенка (фото)

У итальянской стилистки родился мальчик.

42-летняя креативная директор Swarovski Джованна Батталья-Энгельберт стала мамой во второй раз. Об этом стилист сообщила на своей Instagram-странице с 1,5 млн подписчиков.

Бывшая директор моды в Vogue поделилась снимком руки своего новорожденного малыша.

"Подарок жизни! Наше сердце полно любви и радости от появления нашего мальчика", — отметила под фото креативная директор Swarovski.

[ + – ] Джованна Батталья-Энгельберт родила второго ребенка

В комментариях Джованну Батталью сразу начали поздравлять ее подписчики. В частности, американская супермодель Белла Хадид, снявшаяся для последнего рекламного кампейна Swarovski.

Как известно, отцом новорожденного сына стилистки является 45-летний шведский девелопер Оскар Энгельберт, за которого Джованна вышла замуж в 2016 году. В день церемонии официального скрепления союза она выбрала платье Alexander McQueen, а само торжество состоялось на острове Капри. После свадьбы большинство своего времени супруги проводят в Стокгольме.

В 2019 году у пары родился первый общий ребенок – дочь Талита Италия Энгельберт.

[ + – ] Джованна Энгельберт во время беременности

Джованна Батталья Энгельберт – итальянская глобальная креативная директор группы Swarovski. Она родилась в Милане и училась там в Академии изящных искусств Брера.

Напомним, Dior и Swarovski создали уникальную боксерскую форму для Райана Гарсии.