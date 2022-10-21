Два ремня. Белла Хадид задает новый тренд на осень 2022 (фото)

Звезда подиумов предлагает экспериментировать с аксессуарами.

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26-летняя американская модель Белла Хадид задает новый тренд на осень 2022. Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитость палестинского происхождения решила поэкспериментировать с аксессуарами и использовать в октябрьском образе сразу два ремня. Белла была замечена во время прогулки в Нью-Йорке. Для выхода в свет она выбрала классические джинсы, свитер в черно-красную полоску и кожаную куртку-авиатор. На ногах супермодели были черные сапоги.

В качестве аксессуаров к аутфиту Белла добавила солнцезащитные очки и небольшую трендовую сумку. Однако изюминкой свежего лука модели стали целых два ремня. Волосы знаменитости были собраны в аккуратный пучок.

[ + – ] Белла Хадид

Белла Хадид сама складывает свои луки, не пользуясь услугами голливудских стилистов, и практически всегда задает модные тренды и восстанавливает интерес к давно забытым модным вещам.

Также американская модель стала одной из самых трудолюбивых. В последнее время Хадид активно участвовала в показах в рамках Недель моды в европейских столицах.

[ + – ] Белла Хадид

Напомним, Белла Хадид вышла в свет вместе со звездной мамой и бойфрендом.

Также Фокус писал о реакции Беллы Хадид на новый роман ее старшей сестры Джиджи и голливудского актера Леонардо Ди Каприо.