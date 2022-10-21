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Стиль життя

Два ремені. Белла Хадід задає новий тренд на осінь 2022 (фото)

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Фото: Getty Images | Белла Хадід

Зірка подіумів пропонує експериментувати з аксесуарами.

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26-річна американська модель Белла Хадід задає новий тренд на осінь 2022. Про це пише Daily Mail.

Знаменитість палестинського походження вирішила поекспериментувати з аксесуарами та використати в жовтневому образі одразу два ремені. Белла помітили під час прогулянки в Нью-Йорку. Для виходу у світ вона обрала класичні джинси, светр у чорно-червону смужку та шкіряну куртку-авіатор. На ногах супермоделі були темні чоботи.

Як аксесуари до аутфіту Белла додала сонцезахисні окуляри та невелику трендову сумку. Проте родзинкою свіжого луку моделі стали цілих два ремені. Волосся знаменитості було зібране в охайний пучок.

Белла Хадід

Белла Хадід сама складає свої луки, не користуючись послугами голлівудських стилістів, і практично завжди задає модні тренди та відновлює інтерес до давно забутих модних речей.

Також американська модель стала однією з найбільш працьовитих. Останнім часом Хадід активно брала участь у показах у рамках Тижнів моди в європейських столицях.

Белла Хадід

Нагадаємо, Белла Хадід вийшла у світ разом із зірковою мамою та бойфрендом.

Також Фокус писав про реакцію Белли Хадід на новий роман її старшої сестри Джіджі та голлівудського актора Леонардо Ді Капріо.