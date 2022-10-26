Белла Хадид и Наоми Кэмпбелл вместе посетили Музей Исламского искусства

Супермодели Белла Хадид и Наоми Кэмпбелл были замечены на экскурсии по Музею исламского искусства.

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Знаменитости, модели, а также мировые инсайдеры индустрии моды прибыли в Доху в ожидании одной из самых престижных ночей награждения. И хотя Fashion Trust Arabia будет чествовать локальных лауреатов, многие мировые знаменитости, которые стали гостями события, не теряли времени, и с интересом осматривали достопримечательности в Катаре.

52-летняя Наоми была одета в шикарное черно-белое платье и брюки с высокой горловиной и короткими рукавами, а также завязками на талии. Она объединила образ с потрясающими черными украшенными туфлями и макияжем, включая темно-красную помаду.

26-летняя Белла блистала в блейзере с глубоким вырезом и подходящей юбке. Также модель накрыла волосы легкой шалью и дополнила образ эффектными черными туфлями с золотым декором.

Знаменитости встретились на открытии Qatar Creates, где состоялась выставка в преддверии показа мод EMERGE Initiative. Известно, что его проведет Наоми 28 октября.

Белла прибыла в город со своим отцом, американским бизнесменом палестинского происхождения Мохамедом Хадидом и также побывала на экскурсии "Труд любви: вышивание истории Палестины".

"Приземлилась в Дохе и отправилась прямо на невероятную новую палестинскую выставку "Труд любви", — написала Белла в своем посте в Instagram.

Королева подиума, недавно сыгравшая эпизодическую роль в третьем сезоне Рами, подчеркнула, насколько это был для нее эмоциональный опыт.

"Это шоу вызвало у меня слезы и еще больше гордости за мои прекрасные палестинские корни и народ. Я люблю тебя, Катар, и я люблю тебя, Палестина!" — написала она.

Напомним, супермодель Белла Хадид любит сочетать вещи в стиле двухтысячных с одеждой оверсайз. На днях девушка была в Нью-Йорке и посетила баскетбольный турнир "Никс".

Фокус писал, что для вечеринки Boss Наоми Кэмпбелл выбрала стильный и комфортный образ — белый деловой костюм, состоявший из брюк на низкой посадке и блейзера.