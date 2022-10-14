Наоми Кэмпбелл соединила деловой костюм и баскетбольные кроссовки (фото)

Звезда подиумов продолжает удивлять фанатов своими появлениями на мероприятиях в рамках Недель моды.

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52-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл соединила в одном образе деловой костюм и баскетбольные кроссовки. Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитость китайско-ямайского происхождения заметили папарацци после вечеринки Boss. Для выхода в свет Наоми Кэмпбелл выбрала стильный и комфортный образ — белый деловой костюм, состоявший из брюк на низкой посадке и блейзера.

К октябрьскому аутфиту в столице Великобритании звезда добавила черный топ. Однако изюминкой образа модели стала обувь – черно-белые баскетбольные кроссовки Nike, идеально дополнившие строгий стиль Наоми в этот день.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл

Как аксессуары к луку знаменитость добавила многочисленные серебряные украшения, а волосы оставили распущенными.

За последние несколько недель Наоми Кэмпбелл активно работала, посещая основные европейские Недели моды. В частности, звезда подиумов дефилировала на показах Boss, Alexander McQueen, TOD и т.д. Во время последнего британская супермодель вышла на подиум вместе с супругой бывшего президента Франции Карлой Бруни. Две знаменитости продемонстрировали стильные пастельные трендовые тренчи на осень 2022.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл во время дефиле

Напомним, Наоми Кэмпбелл показала, в каком пальто стоит ходить осенью и зимой 2022.

Также Фокус писал о потрясающем выходе 52-летней Наоми Кэмпбелл на подиум во время показа новой коллекции Alexander McQueen в обнаженном наряде.