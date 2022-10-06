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Стиль жизни

Наоми Кэмпбелл продемонстрировала идеальное осеннее пальто 2022 (фото)

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Фото: Getty Images | Наоми Кэмпбелл

Звезда подиумов предлагает носить пальто на голое тело.

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52-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл продемонстрировала идеальное пальто на осень 2022. Об этом пишет Foot Wear News.

Знаменитость ямайско-китайского происхождения посетила показ новой коллекции Chanel в рамках Парижской недели моды. Для выхода в свет в качестве гости Кэмпбелл выбрала темно-серое пальто со стоячим воротничком и глубоким декольте, изюминкой которого стали карманы на талии.

На ногах супермодели были черные кожаные сапоги на каблуке, а в качестве аксессуаров к вечернему аутфиту звезда подиумов выбрала массивные солнцезащитные очки, серебряные серьги, бриллиантовое колье и сумку на цепочке. Практически все вещи из нового образа Наоми Кэмпбелл были взяты от французского модного дома.

Наоми Кэмпбелл

Волосы знаменитость собрала в аккуратный хвост, а на лице визажисты сделали легкий вечерний макияж.

Модель предлагает носить пальто на голое тело, как это давно популярно среди любителей тренчей. Предлагаемый Наоми фасон пальто идеально смотрится и без дополнительных элементов гардероба.

Наоми Кэмпбелл

Напомним, 52-летняя Наоми Кэмпбелл продемонстрировала идеальный кожаный ансамбль.

Также Фокус писал о появлении с новой прической актрисы Кристен Стюарт на показе Chanel в Париже.