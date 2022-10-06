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Стиль життя

Наомі Кемпбелл продемонструвала ідеальне осіннє пальто 2022 (фото)

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Фото: Getty Images | Наомі Кемпбелл

Зірка подіумів пропонує носити пальта на голе тіло.

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52-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл продемонструвала ідеальне пальто на осінь 2022. Про це пише Foot Wear News.

Знаменитість ямайсько-китайського походження відвідала показ нової колекції Chanel у межах Паризького тижня моди. Для виходу у світ у ролі гості Кемпбелл обрала темно-сіре пальто зі стоячим комірцем та глибоким декольте, родзинкою якого стали кишені на талії.

На ногах супермоделі були чорні шкіряні чоботи на підборах, а в ролі аксесуарів до вечірнього аутфіту зірка подіумів обрала масивні сонцезахисні окуляри, срібні сережки, діамантове кольє та сумку на ланцюжку. Практично всі речі з нового образу Наомі Кемпбелл були взяті з французького модного дому.

Наомі Кемпбелл

Волосся знаменитість зібрала в охайний хвіст, а на обличчі візажисти зробили легкий вечірній макіяж.

Модель пропонує носити пальта на голе тіло, як це це давно популярно серед любителів тренчів. Запропонований Наомі фасон пальта ідеально виглядає і без додаткових елементів гардеробу.

Наомі Кемпбелл

Нагадаємо, 52-річна Наомі Кемпбелл продемонструвала ідеальний шкіряний ансамбль.

Також Фокус писав про появу з новою зачіскою акторки Крістен Стюарт на показі Chanel у Парижі.