Крістен Стюарт вийшла у світ з новою зачіскою (фото)

Знаменитість відвідала зі своєю нареченою показ мод у Парижі.

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32-річна американська акторка Крістен Стюарт вийшла у світ з новою зачіскою. Про це пише Daily Mail.

Зірка серіалу "Сутінки" відвідала останній день Паризького тижня моди, а саме показ Chanel. Fashion-подію у столиці Франції Крістен Стюарт відвідала зі своєю нареченою, сценаристкою Ділан Маєр.

На публіку акторка вийшла у темній мініспідниці та джемпері від Chanel. На ногах знаменитості були чорні масивні черевики, а доповнили образ для офіційної події каблучки, лаконічний годинник та підвіска. Проте родзинкою образу Стюарт стала її нова зачіска — акторка знову пофарбувалася у темний колір та відстригла волосся, ставши володаркою популярної стрижки маллет.

[ + – ] Крістен Стюарт у Парижі

Тим часом дівчина Крістен Стюарт обрала для виходу чорний бюстьє, шкіряну мініспідницю та розстебнутий кардиган.

Окрім наречених, на модному показі були присутні монакська журналістка Шарлотта Казірагі, британська супермодель Наомі Кемпбелл та інші знаменитості.

[ + – ] Крістен Стюарт у Парижі

Нагадаємо, 32-річна Крістен Стюарт кардинально змінила імідж.

Також Фокус писав про деталі майбутнього весілля Крістен Стюарт та Ділан Маєр, яке, як повідомлялося, може відбутися в будь-яку неділю 2022.