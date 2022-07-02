Крістен Стюарт кардинально змінила імідж (фото)
Зірка "Сутінок" знімається в новому фільмі.
32-річна американська акторка Крістен Стюарт кардинально змінила свій імідж. Про це пише Lainey Gossip.
Знаменитість помітили на зйомках нового фільму "Любов стікає кров'ю". Крістен Стюарт постала з короткою зачіскою маллет. Ще нещодавно блондинка у ролі принцеси Діани Стюарт стала різкою брюнеткою.
На 32-річній акторці був сірий спортивний топ, чорні штани та кросівки. Прихильники знаменитості не впізнали її через новий образ.
Зйомки нової картини почалися у квітні 2022. Прем'єра очікується не раніше 2023 року.
Крістен Стюарт нещодавно знялася у документальному фільмі про останні дні принцеси Діани перед розлученням із принцом Чарльзом. У картині акторка постала у ніжному образі, за який була номінована на "Оскар-2022", проте нагороду Стюарт так і не отримала.
Нагадаємо, Крістен Стюарт активно готується до весілля зі своєю дівчиною Ділан Маєр. Нещодавно зірка "Сутінок" розкрила деталі церемонії.
Також Фокус писав про новий образ Крістен Стюарт на червоній доріжці. Для виходу у світ у Каннах акторка обрала доволі дивне вбрання.