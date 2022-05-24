Крістен Стюарт з'явилася на червоній доріжці в дивному вбранні (фото, відео)

Крістен Стюарт представила фільм жахів зі своєю участю. У ньому вона зіграла роль дослідниці.

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32-річна американська акторка Крістен Стюарт відвідала прем'єру картини "Злочини майбутнього" Девіда Кроненберга на фестивалі Канн, обравши для килимової доріжки досить незвичайне вбрання.

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Перед публікою знаменитість з'явилася в образі з кутюрного показу Chanel весна-літо 2022 року. На ній була барвиста вкорочена водолазка з довгими рукавами, біла спідниця з величезним бантом спереду, а ансамбль закінчували чорні туфлі-човники та підкреслено недбала зачіска.

На червоній доріжці Стюарт не відходила від своїх колег із фільму Вігго Мортенсена та Леа Сейду, а також від режисера фільму Девіда Кроненберга.

"Злочини майбутнього" — перший фільм Кроненберга за вісім років, що розповідає історію знаменитого перформансиста, якого грає Мортенсен, що "демонструє метаморфози своїх органів у авангардних перформансах". Крістен дісталася роль дослідниці з Національного реєстру органів, яка працює з художником, щоб "пролити світло на наступну фазу еволюції людини".

Тепер, коли фільм дебютував у Каннах, він, найімовірніше, вийде в кінотеатрах наступного місяця.

Нагадаємо, у січні Стюарт розповіла про весілля зі своєю нареченою, 35-річною сценаристкою Ділан Майєр, яке планується у 2022 році.