Кристен Стюарт появилась на красной дорожке в странном наряде (фото, видео)

Кристен Стюарт представила фильм ужасов со своим участием. В нем она сыграла роль исследователя.

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32-летняя американская актриса Кристен Стюарт посетила премьеру картины "Преступления будущего" Дэвида Кроненберга на Каннском фестивале, выбрав для ковровой дорожки довольно необычный наряд.

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Перед публикой знаменитость появилась в образе с кутюрного показа Chanel весна-лето 2022 года. На ней была красочная укороченная водолазка с длинными рукавами, белая юбка с огромным бантом спереди, а ансамбль зовершали черные туфли-лодочки и подчеркнуто небрежная прическа.

На красной дорожке Стюарт не отходила от своих коллег по фильму Вигго Мортенсена и Леа Сейду, а также от режиссера фильма Дэвида Кроненберга.

"Преступления будущего" — первый фильм Кроненберга за восемь лет, рассказывающий историю знаменитого перформансиста, которого играет Мортенсен, который "демонстрирует метаморфозы своих органов в авангардных перформансах". Кристен досталась роль исследователя из Национального реестра органов, который работает с художником, чтобы "пролить свет на следующую фазу эволюции человека".

Теперь, когда фильм дебютировал в Каннах, он, скорее всего, выйдет в кинотеатрах в следующем месяце.

Напомним, в январе Стюарт рассказала о свадьбе со своей невестой, 35-летней сценаристкой Дилан Майер, которая планируется в 2022 году.