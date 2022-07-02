Кристен Стюарт кардинально изменила имидж (фото)

Звезда "Сумерок" снимается в новом фильме.

32-летняя американская актриса Кристен Стюарт кардинально изменила свой имидж. Об этом пишет Lainey Gossip.

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Знаменитость заметили на съемках нового фильма "Любовь истекает кровью". Кристен Стюарт предстала с короткой прической маллет. Еще недавно блондинка в роли принцессы Дианы, Стюарт стала дерзкой брюнеткой.

На 32-летней актрисе был серый спортивный топ, черные брюки и кроссовки. Поклонники знаменитости не узнали ее из-за необычного образа.

Съемки новой картины начались в апреле 2022. Премьера ожидается не раньше 2023 года.

[ + – ] Кристен Стюарт в новом образе

Кристен Стюарт недавно снялась в документальном фильме о последних днях принцессы Дианы перед разводом с принцем Чарльзом. В картине актриса предстала в нежном образе, за который была номинирована на Оскар-2022, однако награду Стюарт так и не получила.

Напомним, Кристен Стюарт активно готовится к свадьбе со своей девушкой Дилан Майер. Недавно звезда "Сумерок" раскрыла детали церемонии.

Также Фокус писал о новом образе Кристен Стюарт на красной дорожке. Для выхода в свет в Каннах актриса выбрала довольно странный наряд.