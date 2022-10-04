Кристен Стюарт вышла в свет с новой прической (фото)

Знаменитость посетила со своей невестой показ мод в Париже.

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32-летняя американская актриса Кристен Стюарт вышла в свет с новой прической. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сериала "Сумерки" посетила последний день Парижской недели моды, а именно показ Chanel. Fashion-событие в столице Франции Кристен Стюарт посетила со своей невестой, сценаристкой Дилан Майер.

На публику актриса вышла в темной мини-юбке и джемпере от Chanel. На ногах знаменитости были черные массивные ботинки, а дополнили образ для официального события кольца, лаконичные часы и подвески.

Однако изюминкой образа Стюарт стала ее новая прическа — актриса снова покрасилась в темный цвет и отстригла волосы, став обладательницей популярной стрижки маллет.

[ + – ] Кристен Стюарт в Париже

Тем временем девушка Кристен Стюарт выбрала для выхода черный бюстье, кожаную мини-юбку и расстегнутый кардиган.

Кроме невест, на модном показе присутствовали монакская журналистка Шарлотта Казираги, британская супермодель Наоми Кэмпбелл и другие знаменитости.

[ + – ] Кристен Стюарт в Париже

Напомним, 32-летняя Кристен Стюарт кардинально изменила имидж.

Также Фокус писал о деталях предстоящей свадьбы Кристен Стюарт и Дилан Майер, которая, как сообщалось, может состояться в любое воскресенье 2022.