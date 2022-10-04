Наомі Кемпбелл показала ідеальний шкіряний ансамбль (фото)

Знаменитість відвідала подію у межах Паризького тижня моди.

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52-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл вийшла у світ в ідеальному шкіряному ансамблі. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів китайсько-ямайського походження відвідала показ L’Oreal. Для офіційної події в межах Паризького тижня моди знаменитість обрала жакет з рукавами, котрі нагадують риболовну сітку, який вона поєднала з трендовими широкими шкіряними штанами.

Як аксесуари до вечірнього аутфіту модель додала численні прикраси, а волосся зібрала ззаду.

[ + – ] Наомі Кемпбелл

Уже колишній креативний директор модного дому Burberry Рікардо Тіші лаконічно прокоментував знімки Наомі Кемпбелл у новому образі.

"Королева Н", — написав модельєр.

Окрім Тіші, свіжу публікацію супермоделі прокоментували тисячі її прихильників та колеги по цеху, зокрема російська модель Ірина Шейк.

[ + – ] Наомі Кемпбелл Фото: https://www.instagram.com/naomi

Наразі проходять Тижні моди в європейських столицях, то ж моделі світового рівня постійно виходять у світ та демонструють нові цікаві образи.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл показала ідеальний джинсовий аутфіт.

Також Фокус писав про участь Наомі Кемпбелл у Міланському тижні моди: зірка подіумів дефілювала разом з дружиною експрезидента Франції Карлою Бруні.