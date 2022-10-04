Наомі Кемпбелл показала ідеальний шкіряний ансамбль (фото)
Знаменитість відвідала подію у межах Паризького тижня моди.
52-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл вийшла у світ в ідеальному шкіряному ансамблі. Про це пише Daily Mail.
Зірка подіумів китайсько-ямайського походження відвідала показ L’Oreal. Для офіційної події в межах Паризького тижня моди знаменитість обрала жакет з рукавами, котрі нагадують риболовну сітку, який вона поєднала з трендовими широкими шкіряними штанами.
Як аксесуари до вечірнього аутфіту модель додала численні прикраси, а волосся зібрала ззаду.
Уже колишній креативний директор модного дому Burberry Рікардо Тіші лаконічно прокоментував знімки Наомі Кемпбелл у новому образі.
"Королева Н", — написав модельєр.
Окрім Тіші, свіжу публікацію супермоделі прокоментували тисячі її прихильників та колеги по цеху, зокрема російська модель Ірина Шейк.
Наразі проходять Тижні моди в європейських столицях, то ж моделі світового рівня постійно виходять у світ та демонструють нові цікаві образи.
Нагадаємо, Наомі Кемпбелл показала ідеальний джинсовий аутфіт.
Також Фокус писав про участь Наомі Кемпбелл у Міланському тижні моди: зірка подіумів дефілювала разом з дружиною експрезидента Франції Карлою Бруні.