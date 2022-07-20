Наомі Кемпбелл продемонструвала ідеальний total-denim образ (фото)

Знаменитість вчергове підтвердила своє звання ікони моди.

52-річна британська супермодель та акторка Наомі Кемпбелл продемонструвала ідеальний джинсовий образ на літо 2022. Про це пише Glamour.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Зірка подіумів напередодні вийшла на вечерю в Лондоні у total-denim образі. Наомі Кемпбелл обрала для вечірнього виходу у світ класичну джинсовку, приталену спідницю з воланами від Alaia, чорну майку. На ногах британської знаменитості були шкіряні сандалі з круглими вирізами.

Як аксесуари до свого джинсового луку модель додала масивні окуляри та сумку Hermès Kelly.

[ + – ] Наомі Кемпбелл у Лондоні

Британська зірка подіумів свого часу стала першою темношкірою дівчиною, котра з'явилася на обкладинках французького та англійського Vogue та журналу Time.

Зокрема, Наомі Кемпбелл стала улюбленою моделлю провідних кутюр'є, виходила на подіум у показах Chanel, Versace, Vivienne Westwood, Dior та багатьох інших.

[ + – ] Наомі Кемпбелл

У 2021 Наомі Кемпбелл оголосила, що стала матір'ю, проте намагається тримати своє особисте життя за трьома замками, не показуючи дитину та не розкриваючи жодних подробиць.

Нагадаємо, 52-річна Наомі Кемпбелл наразі зустрічається з італійським мільярдером.

Також Фокус писав про нещодавнє досягнення Наомі Кемпбелл. Модель стала почесним доктором філософії Університету мистецтв за її вклад у розвиток світової індустрії моди.