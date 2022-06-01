Наомі Кемпбелл зустрічається з італійським мільярдером

Новим обранцем супермоделі став Ернесто Бертареллі, володар статків у 9 мільярдів доларів.

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52-річна Наомі Кемпбелл відома своїми гучними романами та бурхливим особистим життям. І, схоже, у неї з'явився новий бойфренд — один із найбагатших людей Європи, спонсор Гран-прі в Монако та Каннського кінофестивалю — італійський мільярдер Ернесто Бертареллі. Про це пише Daily Mail.

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Ернесто Бертареллі отримав у спадок від батька фармацевтичну компанію Serono та дуже вигідно продав свою частку акцій німецькій компанії. Також він захоплюється гонками та вітрильним спортом. А ще він дуже вдало (для Наомі) розлучився минулого року.

Поки супермодель і її новий кавалер не коментують свої стосунки, але вони вже з'явилися разом на Гран-прі "Формули-1" у Монако. До речі, на супермоделі була сукня від Alexander McQueen за три тисячі фунтів стерлінгів.

[ + – ] Наомі Кемпбелл і Ернесто Бертареллі в Монако

І не виключено, що разом були й на кінофестивалі Канн, адже Бертареллі є одним із його спонсорів і навіть орендував величезну яхту для закритої вечірки.

[ + – ] Яхта, орендована Бертареллі для вечірки в Каннах Фото: Соцсети [ + – ] Яхта, орендована Бертареллі для вечірки в Каннах Фото: соцсети

Статки бізнесмена, за даними Forbes, оцінюються в 8,9 мільярдів доларів.

Із 2000 року Ернесто був одружений із колишньою королевою краси, британською моделлю й авторкою пісень Кірсті Ропер. Вони прожили разом 23 роки, мають трьох дітей. Після розлучення у 2021 році Кірсті отримала, за чутками, 400 мільйонів фунтів стерлінгів і стала багатшою за королеву Єлизавету, а також до неї перейшла нова яхта Vava II і вілла на березі Женевського озера, що зробило її найбагатшою розлученою жінкою у Великобританії.

Ернесто Бертареллі — найвідоміший кандидат у бойфренди Наомі Кемпбелл, яка раніше зустрічалася виключно з багатими та знаменитими.

Серед найвідоміших коханців — російський мільярдер Владислав Доронін. Для супермоделі він навіть зробив неможливе: переконав найвідомішу архітекторку Заху Хадід спроєктувати для Наомі заміський маєток у підмосковній Балашихі. Але будинок так і не став любовним гніздечком і зараз продається за 15 мільйонів доларів.

Також Наомі зустрічалася з басистом гурту U2 Адамом Клейтоном, мільярдером Флавіо Бріаторе, Робертом Де Ніро, Паффом Дедді, Ашером, Леонардо ДіКапріо й іншими.

[ + – ] Наомі Кемпбелл із дочкою Фото: Naomi Campbell/Instagram

2021 року супермодель оголосила, що стала матір'ю, але більше не повідомила жодних подробиць і не назвала батька дитини.