Наомі Кемпбелл уперше показала світові свою дочку

Супермодель не називає ім'я дочки та не каже, хто її батько. При цьому вона стверджує, що дівчинка – її рідна дитина.

51-річна супермодель Наомі Кемпбелл уперше показала світові свою маленьку дочку, з'явившись із нею на обкладинці нового номера британського Vogue. В інтерв'ю виданню "чорна пантера" розповіла про те, як почувається в ролі матері.

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У травні минулого року Наомі буквально вразила своїх шанувальників новиною про те, що вона тепер має доньку. Це сталося буквально за кілька тижнів після появи Кемпбелл на подіумі Тижня моди в Парижі. При цьому жодної ознаки вагітності в неї ніхто не помітив.

Однак тепер вона заявляє, що дівчинка – її біологічна дочка, при цьому приховуючи її ім'я.

"Її не вдочерили — вона моя дитина", — говорить Наомі. Інші подробиці про свого первістка вона розкривати не стала. Щоправда, модель зізналася, що лише дуже обмежена кількість людей знала про її намір стати матір'ю.

"Я можу перерахувати на пальцях однієї руки кількість людей, які знали, що вона в мене була. Але вона — найбільше благословення, яке я коли-небудь могла уявити. Це найкраще, що я коли-небудь робила".

Наомі стверджує, що її дев'ятимісячна дочка – не за віком розумна й тямуща:

"Мені пощастило, що моє маля любить подорожувати так само, як і я — ніяких хникань при зльоті та посадці. Вона хороша дівчинка: дуже добре спить, майже ніколи не плаче, і мені сказали, що вона дуже уважна для свого віку. Вона тільки почала махати, і це весело. Вона багато сміється. Вона майже розмовляє. Я думаю, що вона може почати ходити раніше, ніж повзати. І у неї вже шість зубів... Вона солдат. Реально зразковий малюк. Зразкова дитина супермоделі".

Кемпбел додала, що під час фотосесії маля поводилося просто чудово:

"Вона любить світло. Вона цікава. Вона дивилася на всіх — вона дивиться людям прямо в очі й дуже довго. Вона все це приймала".

Подруги Наомі, Сінді Кроуфорд і Крісті Тарлінгтон, були одними з перших, хто відвідав нову маму. Єдина, хто ще не бачив дівчинку, – Лінда Євангеліста, яка, як відомо, судиться зараз із компанією, де через процедуру зменшення жирових відкладень, що дала побічний ефект, вона стала безнадійно понівеченою.

"Вона сильна жінка, і я думаю, що вона дуже смілива. Потрібно багато мужності, щоб вийти і сказати їй правду. Я повністю підтримую її", — сказала Наомі про боротьбу Лінди.

Щодо професії, то, за словами знаменитості, вона любить свою роботу, але з віком вона все більше діє їй на нерви. "Тому що мені 51 рік, і я йду подіумом із дівчатами, яким 18! Чудово бути з цими молодими людьми в моєму віці, але я маю сказати, що на одному з шоу я подумала: "Давайте, дівчатка! Підніміть ноги! Чому ти так повільно ходиш?".. Я безперечно відчуваю, що мій час був радіснішим. Ми посміхалися! Ми мали показати нашу індивідуальність".

Ікона 90-х уперше була помічена зі своєю дочкою на публіці під час скромної прогулянки в Нью-Йорку в липні. ЗМІ досі думають, хто ж батько дівчинки. Одним із останніх партнерів Наомі був репер Скепта у 2018 році, але вже наступного року вона закрутила роман із Ліамом Пейном. Протягом багатьох років вона також мала гучні стосунки з такими людьми як Дідді, Роберт Де Ніро, Майк Тайсон і російський мільярдер Владислав Доронін.

Хоча вона, як відомо, приховує своє особисте життя, раніше модель заявляла, що перебуває "в хороших стосунках" зі своїми колишніми і, як вважають, нині не зустрічається ні з ким новим.

Наомі тримала новину про свою дитину в секреті від усього світу, але її мати Валері Морріс-Кемпбелл поділилася своїми думками про поповнення, сказавши, що вона "шалено схвильована".

Раніше Наомі наполягала на тому, що не хоче бути самотньою матір'ю, тому спочатку знайде відповідного партнера.

Нагадаємо, Наомі показала ніжку доньки, коли повідомила світ про її народження, а потім опублікувала її фото в черевичках люксового бренду.