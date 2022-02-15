Наоми Кэмпбелл впервые показала миру свою дочь

Супермодель не называет имени дочери и не говорит, кто ее отец. При этом она утверждает, что девочка – ее родной ребенок.

51-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл впервые показала миру свою маленькую дочь, появившись с ней на обложке нового номера британского Vogue. В интервью изданию "черная пантера" рассказала о том, как чувствует себя в роли матери.

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В мае прошлого года Наоми буквально потрясла своих поклонников новостью о том, что у нее теперь есть дочь. Это произошло буквально через несколько недель после появления Кэмпбелл на подиуме Недели моды в Париже. При этом никаких признаков беременности у нее никто не заметил.

Однако теперь она заявляет, что девочка – ее биологическая дочь, при этом скрывая имя ее отца.

"Она не была удочерена — она мой ребенок", – говорит Наоми. Другие подробности о своем первенце она раскрывать не стала. Правда, модель призналась, что лишь очень ограниченное количество людей знали о ее намерении стать матерью:

"Я могу пересчитать по пальцам одной руки количество людей, которые знали, что она у меня была. Но она — самое большое благословение, которое я когда-либо могла себе представить. Это лучшее, что я когда-либо делала".

Наоми утверждает. что ее девятимесячная дочь – не по возрасту умна и смышлена:

"Мне повезло, что моя малышка любит путешествовать так же, как и я — никаких хныканий при взлете и посадке. Она хорошая девочка: очень хорошо спит, почти никогда не плачет, и мне сказали, что она очень внимательна для своего возраста. Она только начала махать, и это весело. Она много смеется. Она почти разговаривает. Я думаю, что она может начать ходить раньше, чем ползать. И у нее уже шесть зубов… Она солдат. Реально образцовый малыш. Образцовый ребенок супермодели".

Кэмпбел добавила, что во время фотосессии малышка вела себя просто замечательно:

"Она любит свет. Она любознательна. Она смотрела на всех — она смотрит людям прямо в глаза и очень долго. Она все это принимала".

Подруги Наоми, Синди Кроуфорд и Кристи Тарлингтон были одними из первых, кто посетил новоиспеченную маму. Единственная, кто еще не видел девочку, – Линда Евангелиста, которая, как известно, судится сейчас с компанией, где из-за процедуры по уменьшению жировых отложений, давшей побочный эффект, она стала безнадежно изуродованной.

"Она сильная женщина, и я думаю, что она очень смелая. Требуется много мужества, чтобы выйти и сказать ей правду. Я полностью поддерживаю ее", – сказала Наоми о борьбе Линды.

Что касается профессии, то, по словам знаменитости, она любит свою работу, но с возрастом она все больше действует ей на нервы. Потому что мне 51 год, и я иду по подиуму с девушками, которым 18! Здорово быть с этими молодыми людьми в моем возрасте, но я должна сказать, что на одном из шоу я подумала: "Давайте, девочки! Поднимите ноги! Почему ты так медленно ходишь?.. Я определенно чувствую, что мое время было более радостным. Мы улыбались! Мы должны были показать нашу индивидуальность".

Икона 90-х впервые была замечена со своей дочерью на публике во время скромной прогулки в Нью-Йорке в июле. СМИ до сих пор гадают, кто же отец девочки. Одним из последних партнеров Наоми был рэпер Скепта в 2018 году, но уже в следующем году она закрутила роман с Лиамом Пейном. На протяжении многих лет у нее также были громкие отношения с такими людьми, как Дидди, Роберт Де Ниро, Майк Тайсон и российский миллиардер Владислав Доронин.

Хотя она, как известно, скрывает свою личную жизнь, ранее модель заявляла, что находится "в хороших отношениях" со своими бывшими и, как полагают, в настоящее время не встречается ни с кем новым.

Наоми держала новость о своем ребенке в секрете от всего мира, но ее мать Валери Моррис-Кэмпбелл поделилась своими мыслями о пополнении, сказав, что она "безумно взволнована".

Ранее Наоми настаивала на том, что не хочет быть матерью-одиночкой, поэтому сначала найдет подходящего партнера.

Напомним, Наоми показала ножку дочери, когда сообщила миру о ее рождении, а затем опубликовала ее фото в туфельках люксового бренда.