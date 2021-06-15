Наоми Кэмпбелл показала новорожденную дочь в туфельках от Gucci (фото)
Модель держит лицо девочки подальше от публики и пока что не озвучила ее имя.
51-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл, которая 18 мая сообщила о том, что впервые стала мамой, порадовала подписчиков новым снимком ребенка, который разместила в сториз Instagram.
На фотографии малышка сидит в автокресле, а в кадре видно только ее маленькие ножки в вышитых кремовых туфельках от Gucci.
К снимку Наоми добавила смайлики в виде сердечек и сложенных в молитве рук.
Впервые рассказав о рождении малышки, Кэмпбелл, еще год назад заявлявшая, что не готова к материнству, написала в соцсети, что она "никогда не чувствовала такой любви, как за последние несколько недель".
Через дней после новости о пополнении в семье супермодель опубликовала снимок, где в длинном белом платье позировала с огромным количеством подаренных цветов. Она поблагодарила всех, кто порадовался за ее новый статус, а также поздравил с днем рождения, который Наоми отметила 22 мая:
"Спасибо всем за теплые послания поддержки и поздравления с днем рождения. Несмотря на трудный год, который был у всех нас, было так много благословений, за которые я безмерно благодарна".
Подробностями о рождении дочери Кэмпбелл поделилась в своем шоу "Без фильтра" на YouTube, сказав:
"Музыка — это как… В самые особенные моменты, вы знаете, я только что стала мамой, у меня играл Боб Марли. Это мои корни, понимаете? Это мои корни".
Учитывая, что девочка родилась абсолютно белой, в СМИ поползли слухи о том, что дочь для модели выносила суррогатная мать. Тем более, что за три недели до ее рождения папарацци сняли Наоми в Нью-Йорке, где она сейчас живет, то у нее не было и намека на беременность.
Кто является отцом ребенка и есть ли у модели сейчас бойфренд, она никому не признается, предпочитая держать эти моменты в тайне.