Наомі Кемпбелл показала новонароджену дочку в туфельках від Gucci (фото)

Модель тримає обличчя дівчинки подалі від публіки і поки що не озвучила її ім'я.

51-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл, яка 18 травня повідомила про те, що вперше стала мамою, порадувала підписників новим знімком дитини, який розмістила в сторіз Instagram.

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На фотографії малятко сидить в автокріслі, а в кадрі видно тільки її маленькі ніжки у вишитих кремових туфельках від Gucci.

До знімку Наомі додала смайлики у вигляді сердечок і складених у молитві рук.

Фото: Скриншот

Вперше розповівши про народження малятка, Кемпбелл, ще рік тому заявляла, що не готова до материнства, написала в соцмережі, що вона "ніколи не відчувала такої любові, як за останні кілька тижнів".

Через кілька днів після новини про поповнення в родині супермодель опублікувала знімок, де в довгій білій сукні позувала з величезною кількістю подарованих квітів. Вона подякувала всім, хто порадів за її новий статус, а також привітав із днем народження, який Наомі святкувала 22 травня:

"Спасибі всім за теплі послання підтримки та поздоровлення з днем ​​народження. Незважаючи на важкий рік, який був у всіх нас, було так багато благословень, за які я безмежно вдячна".

Фото: Naomi Campbell/Instagram

Подробицями про народження дочки Кемпбелл поділилася в своєму шоу "Без фільтра" на YouTube, сказавши:

"Музика — це як… У найособливіші моменти, ви знаєте, я щойно стала мамою, у мене грав Боб Марлі. Це моє коріння, розумієте? Це моє коріння".

З огляду на, що дівчинка народилася абсолютно білою, в ЗМІ поповзли чутки про те, що дочку для моделі виносила сурогатна мати. Тим більше, що за три тижні до її народження папараці зняли Наомі в Нью-Йорку, де вона зараз живе, то в неї не було і натяку на вагітність.

Хто є батьком дитини і чи є у моделі зараз бойфренд, вона нікому не зізнається, вважаючи за краще тримати ці моменти в таємниці.